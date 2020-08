Sie beantwortet Kinderfragen Katy Perry: Sie möchte auch noch einen Sohn

So möchte die dreijährige Madison etwa wissen, auf was Perry sich am meisten freue. "Die bedingungslose Liebe", verrät die Sängerin - und auf "die Süße, die Niedlichkeit, die Zärtlichkeit, die Sanftheit". Die 35-Jährige freue sich sehr darüber, dass sie ein Mädchen bekomme und deshalb ihre vielen Kleidungsstücke für die Zukunft bereits einen sicheren Platz gefunden haben, wie sie scherzt. Außerdem hoffe sie aber auch, dass in Zukunft noch ein Söhnchen dazukomme. Die Familienplanung bei Perry und Bloom ist also noch lange nicht abgeschlossen.