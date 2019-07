Das sah auch das Amtsgericht so. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig, nachdem das Landgericht Landshut die Berufung der Kläger zurückgewiesen hat (Az.: 4 C 3819/18). Den Betroffenen bleibt nun nur der Gutschein des Flughafens über jeweils 50 Euro, der binnen drei Jahren in vielen Restaurants und Shops am Airport eingelöst werden kann. "Das ist aber nicht als Entschädigung zu verstehen, sondern als Geste des Flughafens, gerichtet an die Fluggäste, die die Unannehmlichkeiten an diesem Tag hatten und ihren Flug verpasst haben", betonte ein Sprecher.