Sicherheitsbedenken wegen des Wetters Wegen Orkantief "Sabine": Queen Elizabeth II. sagt Kirchgang ab

Das Sturmtief "Sabine" streckt seine Fühler nach Deutschland aus. Auf den britischen Inseln wütet es bereits den kompletten Sonntag. Auch Queen Elizabeth II. (93) ist davon betroffen. Wie die BBC berichtet, hat das Oberhaupt des Vereinigten Königreichs am Sonntag in Sandringham in der Grafschaft Norfolk deswegen seinen Kirchenbesuch absagen müssen. Der Grund: öffentliche Sicherheitsbedenken wegen des schlechten Wetters.