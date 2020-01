Und Elena ging noch weiter: "Muss sie auch, glaub mir! Es gibt so viele Sachen, die ich hier nicht erzählen kann. Ich erzähle dir dann mal draußen, was ich alles weiß." Zur Erinnerung: Elena Miras war letzten Sommer gemeinsam mit Michael Wendler und dessen Freundin Laura im "Sommerhaus der Stars". "Es gibt eine Version von Claudia, die viele nicht kennen. Sie ist das pure Gegenteil von dem, wie sie sich hier gibt. Sie ist mir aber so egal, ich will ihr gar nicht diese Sendezeit geben", erklärte Elena weiter.