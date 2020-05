Giesinger Bräu: Keine Öffnung unter gestellten Auflagen möglich

Eine Öffnung unter den geltenden Auflagen sei für den Geschäftsführer nicht vertretbar. "An erster Stelle steht für mich die Sicherheit unserer Mitarbeiter/innen und Gäste. An zweiter Stelle die herzliche Gastgeberrolle und die bayrische Gemütlichkeit in unseren gastronomischen Betrieben und an dritter Stelle eine wirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Unternehmung. All das ist mit den gestellten Auflagen momentan aus meiner Sicht nicht möglich", heißt es in dem Statement.