Sibylle Rauch, Leila Lowfire und Co. Offiziell! Das sind die zwölf Kandidaten fürs Dschungelcamp 2019

"Ich werde das Ding natürlich gewinnen"

Allen voran tauscht Erotik-Ikone Sibylle Rauch ("Eis am Stiel") Luxus gegen Lagerkoller. Allerdings will sie sich nicht "ganz nackig" zeigen. Erotische Unterstützung bekommt sie von Sex-Expertin Leila Lowfire. "Ich komme sehr gut klar mit Leuten, die authentisch sind und die sich selbst auch nicht allzu ernst nehmen. Schwierigkeiten habe ich dann eher mit Leuten, die sich permanent selbst profilieren müssen", so Lowfire im Interview mit RTL.