Der Erfinder von "Wetten, dass..?" fragt sich, ob er womöglich an den Spätfolgen seiner beruflichen Überanstrengung leide: "Ich bin nicht fürs Fernsehen gebaut. Ich habe ein kaputtes Auge, so fängt's schon mal an." Zudem sei er ein "verhältnismäßig introvertierter Mensch. Also immer, wenn ich rausgehe, muss ich mich zwingen." Es sei die Rolle seines Lebens: "Ich habe den Frank Elstner immer nur gespielt."