Showdown zwischen Faber und Graf "Tatort: Monster": So wird der neue Dortmund-Krimi

Was dem Film allerdings nicht ganz gelingt, ist Zuschauer abzuholen, die die Vorgeschichte nicht mehr so präsent vor Augen haben. Zu wenig wird erklärt, wer dieser Graf überhaupt ist, was er mit Faber zu tun hat und warum er ihn in den Selbstmord treiben möchte. Um den Fall wirklich genießen zu können, sollte man die Leidensgeschichte Fabers parat haben. Außerdem muss man über den ein oder anderen Logikfehler hinwegsehen. Hollywood-Filmen verzeiht man das, wieso also nicht auch mal einem "Tatort".