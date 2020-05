An diesem Freitag (22. Mai, 20:15 Uhr live bei RTL, auch via TVNow) steht bei "Let's Dance" das große Finale an. Lili Paul-Roncalli (22), Moritz Hans (24) und Luca Hänni (25) kämpfen um die Tanz-Trophäe. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Luca Hänni über das "stärkste Finale ever" und verrät, warum er als Musiker von der Tanzshow profitieren kann.