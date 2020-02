Showdown in Kapstadt Roger Federer und Bill Gates spielen Doppel gegen Rafael Nadal

Das eigentliche Highlight der Veranstaltung kommt jedoch vor dem Showdown der befreundeten Rivalen: Beide werden ein Doppel gegeneinander spielen, Federer an der Seite von Bill Gates (64) und Nadal mit Unterstützung des südafrikanischen Comedian und US-Talkshow-Host Trevor Noah (35, "The Daily Show"). "An Rogers Seite zu spielen, ist immer sehr besonders", schreibt der Microsoft-Gründer in einem Tweet. Bereits im März 2018 schlug Gates an Federers Seite für den guten Zweck auf: Das ungewöhnliche Duo besiegte US-Tennisprofi Jack Sock (27) und Moderatorin Savannah Guthrie (48) 2-0.