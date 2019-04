Mehr als 500 Minuten werden gespielt sein, ehe in dieser Playoff-Halbfinalserie zwischen dem EHC Red Bull München und den Augsburger Panthern, in diesem von der ersten Sekunde an währenden Abnutzungskampf, ein Sieger ermittelt ist und der Finalgegner der Adler Mannheim feststeht. So lange dauerte noch nie eine Playoff-Serie in der DEL. Am Dienstag (19.30 Uhr/Sport1) kommt es nun im Olympiaeisstadion am Oberwiesenfeld zum alles entscheidenden siebten Spiel, zum (halb-)finalen Showdown!