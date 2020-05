Dem 1994 in Bern geborenen Sänger gelang 2012 der Durchbruch. Als erster Nichtdeutscher gewann er die neunte Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Um sich ganz seiner Musikkarriere zu widmen, brach er sogar seine Lehre als Maurer ab. Mit seiner ersten Single "Don't Think About Me" war Hänni der erste Schweizer in 52 Jahren, der Platz 1 der deutschen Charts erreichte. 2019 nahm er für sein Heimatland beim Eurovision Song Contest teil und belegte den vierten Platz. Vor seiner "Let's Dance"-Teilnahme konnte er bereits die Tanzshow "Dance Dance Dance" 2017 gewinnen. Ob das ein gutes Omen auf den Sieg am heutigen Abend ist? Im Interview mit spot on news ist sich der Sänger sicher: "Aus meiner Sicht ist es das stärkste Finale ever. Es kommt jetzt wirklich auf kleinste Details an und jeder hat den Sieg verdient."