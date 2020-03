Show-Ikone und Theater-Star 70. Geburtstag in der Corona-Krise: So feiert Hugo Egon Balder

Wenn Sie auf das letzte Jahr zurückblicken, was waren Highlights für Sie?

Balder: Ich habe so viel gearbeitet letztes Jahr, da war jeder Tag für mich ein Highlight. Ich hatte viele Aufzeichnungen und habe viel Theater gespielt. Das wäre so weitergegangen, deshalb kommt es mir zugute, dass ich jetzt ein bisschen Ruhe habe.

Wie vertreiben Sie sich die Zeit?

Balder: Ich habe ein Rudergerät zuhause, das ich mal wieder in Betrieb nehme. Ich wusste gar nicht, dass ich so etwas habe und habe es jetzt erst entdeckt (lacht).

In Ihrem vergangenen Lebensjahr fand noch ein wichtiges Ereignis statt: Im August haben Sie zum fünften Mal geheiratet. Wie bekommt Ihnen das Eheleben?

Balder: Sehr gut. Wir haben letztes Jahr geheiratet, sind aber schon vier Jahre zusammen. Es ist, als wäre es schon immer so gewesen und mittlerweile ein völlig normaler Zustand, der mir Ruhe gibt. Wenn man im Berufsleben Stress hat, sollte der im Privatleben keine Rolle spielen.

Wie war der Hochzeitstag für Sie?

Es war wunderbar. Wir haben im Chiemgau geheiratet und alles geheim gehalten, es hat tatsächlich auch keiner gemerkt. Ich habe lange Zeit am Chiemgauer Volkstheater gespielt und bin heute noch gerne da, immer auf demselben Bauernhof. Unsere Gastgeber waren bei der Hochzeit dabei und der Bürgermeister hat uns getraut. Anschließend sind wir auf die Alm gefahren und haben dort gesessen, das war herrlich.

Was wünschen Sie sich für das neue Lebensjahr?

Balder: Erst einmal, dass wir gut durch diese Zeit kommen und dass die Menschheit aus der ganzen Geschichte auch etwas lernt. Ich persönlich habe schon so viel erlebt in meinem Leben, deshalb gehe ich die nächste Zeit entspannt an. Das wird alles gut enden.

In der Sat.1-Show "Senil daneben - Happy Birthday Hugo!" hat Hugo Egon Balder seinen Ehrentag bereits ein wenig vorgefeiert. Zahlreiche Weggefährten wie Hella von Sinnen (61) und Wigald Boning (53) lassen ihn in der Show hochleben. Ausgestrahlt wird die Sendung am Freitag, 3. April um 20:15 Uhr in Sat.1.