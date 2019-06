Jungbäuerinnenkalender 2020 erscheint am 12. Oktober

In Hotpants, knappen weißen T-Shirts und High Heels zeigten sich bei dem Fotoshooting die Models Julia, Stephanie, Silvia, Larissa, Tanja und Daniela vor landwirtschaftlicher Kulisse: im Kuhstall, auf einer Leiter am Baum und auf der Kuhwiese. Im Stall und bei der Arbeit, so räumten sie ein, sei das Outfit freilich wenig zweckmäßig. Dort tragen die Models eher Latzhose und Gummistiefel.