Shitstorm nach Auftritt MTV VMAs 2018: Fans empören sich über Madonnas Aretha-Franklin-Tribut

"Bitch I'm Madonna" sang die "Queen of Pop, im Jahr 2015 - und erklärte damit offenbar auch, welch selbstzentrierte Denkweise Fans in Zukunft von ihr zu erwarten haben. Bei den MTV Video Music Awards sollte Madonna (60) nun der verstorbenen Aretha Franklin (1942 - 2018) Tribut zollen, doch statt über die "Queen of Soul", sprach Madonna über weite Strecken lieber über sich selbst. In den sozialen Medien kam dies überhaupt nicht gut an.