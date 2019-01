Shitstorm auf Twitter und Co. Misshandelt Hailey Bieber ihren Welpen Oscar?

Der Grund? Hailey Bieber hatte in ihrer Instagram-Story einige Videos und Bilder hochgeladen, in denen sie den Welpen heftig hin und her schüttelt. Die Aufnahmen sind inzwischen wieder gelöscht, doch die britische "Daily Mail" hat Ausschnitte aus den Videos veröffentlicht. "Keine Angst, er liebt das", schreibt die 22-Jährige arglos unter den Clip. In einer anderen Aufnahme sitzt der kleine Hund zwischen ihren Beinen im Auto und schaut ängstlich in die Kamera, in einem anderen Video hat Bieber ihn unsanft ihn ihr Oberteil gesteckt.