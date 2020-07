Shira Haas, Anna Winger und mehr Acht Emmy-Nominierungen für deutsche Netflix-Serie "Unorthodox"

So ist die Serie, die seit 26. März auf Netflix verfügbar ist, unter anderem als "Beste Mini-Serie" nominiert. In der Kategorie muss sie sich gegen die Produktionen "Little Fires Everywhere", "Mrs. America", "Unbelievable" und "Watchmen" durchsetzen. Letztere führt mit insgesamt 26 Nominierungen die Liste der Meistnominierten 2020 an. Speziell Chancen auf die begehrte TV-Auszeichnung haben Hauptdarstellerin Shira Haas (25), Regisseurin Maria Schrader (54) sowie Autorin Anna Winger (50). Casting, Kostüme und Musik wurden mit weiteren Nominierungen bedacht.