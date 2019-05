Sherlock, Barnaby, Tatort, ... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, MDR, Donna Leon: Endstation Venedig

In Venedig wird die Leiche eines Gesundheitsinspektors der US-Armee aus einem Kanal gefischt. Die Ermittlungen führen Brunetti (Uwe Kockisch) auf den amerikanischen NATO-Stützpunkt nach Vicenza. Der Commissario bekommt geheime Dokumente zugespielt, die den Mord an dem Inspektor mit einem Giftmüllskandal in Verbindung bringen. Leider hält der Vorgesetzte Patta einen Routinefall für wichtiger. Zähneknirschend muss Brunetti nach den gestohlenen Bildern des ebenso ehrenwerten wie unsympathischen Geschäftsmannes Viscardis suchen, als sich plötzlich zwischen den beiden Fällen eine unerwartete Verbindung abzeichnet.