Sexy Outfits und viele Gäste Helene Fischer: So aufregend wird die Show am 1. Weihnachtsfeiertag

Was wäre Weihnachten für Schlagerfans ohne die "Helene Fischer-Show"? Am ersten Weihnachtsfeiertag, den 25. Dezember, strahlt das ZDF wieder eine 180-minütige Sendung mit Helene Fischer (34, "Atemlos durch die Nacht") als Gastgeberin aus. Bereits kurz vor dem Fest gibt es nun dank zahlreicher Fotos einen ersten Einblick in die Show.