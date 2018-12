Sexy Fotos Beyoncé: Heißer Diva-Look kurz vor Weihnachten

Sängern Beyoncé (37, "Lemonade") setzt auch in der besinnlichen Weihnachtszeit auf dramatische Looks. Auf ihrem Instagram-Account präsentierte sie sich kurz vor dem Fest in einem heißen Diva-Look. Die Ehefrau von Rapper Jay-Z (49) hat sich für ein silber-glänzendes Ensemble in Kroko-Optik entschieden, das aus einer Hotpants, einem tiefausgeschnittenen engen Korsagen-Top und einem Longblazer besteht, der ihr gerade mal bis zur Mitte ihrer Oberschenkel reicht.