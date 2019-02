Sexuelles Fehlverhalten Ryan Adams: Sieben Frauen erheben schwere Vorwürfe

Der Musiker Ryan Adams (44, "Heartbreaker"), der sieben Jahren mit Schauspielerin Mandy Moore (34, "This Is Us") verheiratet war, sieht sich mit Anschuldigungen von seiner Ex-Frau und sechs weiteren Frauen konfrontiert. In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der "New York Times" werfen ihm die Frauen unter anderem kontrollierendes Verhalten, Manipulation und sexuelles Fehlverhalten vor. Eine 20-jährige Frau namens Ava behauptet auch, Adams habe "sexuelle Gespräche" mit ihr gehabt, als sie noch ein Teenager war. Mit seiner Musik soll er zudem Kontrolle ausgeübt und Frauen vor allem emotional missbraucht haben.