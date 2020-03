Der erste Übergriff ereignete sich noch vor der versuchten Vergewaltigung in Großhelfendorf: Am gleichen Tag, nur wenige Stunden zuvor, belästigte er zwei junge Mädchen in Feldkirchen-Westerham (Lkr. Rosenheim). Zunächst onanierte er vor der 15- und 16-Jährigen, anschließend verfolgte er die beiden und brachte eine der Schülerinnen gewaltsam zu Boden. Beide Mädchen schrien um Hilfe, woraufhin der Mann die Flucht ergriff.