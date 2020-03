Demnach fuhr die junge Frau gegen 15.15 Uhr in einer S2 von Erdweg stadteinwärts in Richtung Erding. Sie war mit ihrem Handy beschäftigt und hörte dabei Musik. Etwa zehn Minuten später, in Dachau, bemerkte sie dann einen etwa 40-jährigen Mann, der in der Sitzgruppe diagonal zu ihr saß. Dabei erkannte die Frau aus dem Landkreis Dachau, dass der Unbekannte seine Hose geöffnet hatte und onanierte.