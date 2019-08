Sexuelle Belästigung Emma Watson kämpft für gewaltfreie Arbeitsbedingungen für Frauen

"Harry Potter"-Star Emma Watson (29, "Die Schöne und das Biest") macht einen weiteren Schritt im Kampf für sichere Arbeitsbedingungen für Frauen. Die Schauspielerin gab am Montag den Startschuss für eine Beratungs-Hotline in England und Wales. Dort erhalten Frauen künftig kostenfreie juristische Beratung bei Fällen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Die Rechtsberatung wird geleistet von "Rights of Women", einer britischen NGO, die sich für die Rechte, Gleichberechtigung und Sicherheit von Frauen einsetzt. In einer Pressemitteilung wandte sich die 29-Jährige an die Öffentlichkeit.