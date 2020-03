Zweckentfremdeter Busen-Prank: Trumps Follower finden es witzig

Klaas Heufer-Umlauf nimmt die Zweckentfremdung offenbar mit Humor. In seiner Sendung "Late Night Berlin" wurde der Prank vergangenes Jahr aufgelöst. Auf Twitter schreibt der Moderator: "So things got out of hand".