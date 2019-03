Sex-Skandal K-Pop-Star Jung Joon-young wurde verhaftet

K-Pop-Star Jung Joon-young (30, "The First Person") wurde am Donnerstag in Seoul verhaftet, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur "Yonhap" vermeldet. Der südkoreanische Musiker soll gestanden haben, von 2015 bis 2016 heimlich zehn Frauen beim Sex mit ihm gefilmt zu haben. Anschließend hatte er die Videos angeblich mit Freunden in einem Chat geteilt. Dabei handelte es sich ebenfalls um Künstler der K-Pop-Szene.