Die Sexualität vor Kameras auszuleben - das ist für Katja kein Problem! Und so masturbierte sie auch bei "Promi Big Brother" in der Badewanne. Für Dominik Bruntner wäre das schon ein Problem! Der Single zur AZ: "Ich fände es nicht so toll, da ich nicht möchte, dass Millionen Menschen auf YouTube meine Freundin nackt sehen. Meiner Meinung nach sollte sowas nur der feste Partner sehen."