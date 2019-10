Seventh Son, Verstehen Sie Spaß?, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, VOX, Seventh Son, Fantasy

Zehn Jahre ist es her, als der Geisterjäger John Gregory (Jeff Bridges) es geschafft hat, die mächtige Hexe Malkin (Julianne Moore) einzusperren und so die Menschheit vor ihr und ihrer Gefolgschaft zu schützen. Als Malkin die Flucht gelingt, liegt das Schicksal der Menschheit in den Händen des jungen Tom Ward (Ben Barnes). Dieser ahnt jedoch noch nichts von seiner Bestimmung. Er ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes, ein sogenannter Spook. Erst John Gregory klärt Tom über seine Fähigkeiten auf. Es bleibt ihm jedoch kaum Zeit, um Tom die Kunst des Geisterjagens zu lehren.