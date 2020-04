Die hohe Zahl infizierter Klinikmitarbeiter speziell in der Frauenabteilung könnte nach Einschätzung des Gesundheitsamtes mit einer privaten Feier in einem Ansbacher Lokal in Zusammenhang stehen. Am 12. März feierte dort der damalige Chefarzt seinen Abschied. An der Party nahmen zahlreiche Klinikmitarbeiter teil, von rund 200 Personen insgesamt ist zu hören. Das Abschiedsfest, so Vorstand Sontheimer, sei vom Gesundheitsamt als möglicher "Infektionsschwerpunkt" identifiziert worden.