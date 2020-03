Bei akuten Beschwerden werden Betroffene gebeten, sich an den Hausarzt zu wenden. Ferner dürfen sie das Haus nicht verlassen. In Faltblättern werden sie dazu aufgerufen, sich Medikamente und Lebensmittel vor die Tür stellen zu lassen. Es ist davon auszugehen, dass in nächster Zeit noch mehr Menschen häusliche Quarantäne verordnet wird. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist das Risiko, sich in Deutschland anzustecken derzeit zwar "gering bis mäßig", weitere Übertragungen, Infektionsketten, lokale Infektionsgeschehen und Ausbrüche seinen hierzulande aber möglich.

Das RKI empfiehlt, sich dort oder bei einem Arzt zu melden, wenn man Kontakt zu einer Person hatte, bei der das Coronavirus nachgewiesen wurde - unabhängig davon, ob Symptome aufgetreten sind oder nicht. Das auch, wenn man von der Reise in eines der Risikogebiete zurückkehrt oder Symptome feststellt. Im Gespräch wird entschieden, welche Maßnahmen notwendig sind. Welches Gesundheitsamt für Sie zuständig ist, können Sie auf dieser Seite des RKI nachschauen.

Corona-Hausquarantäne: So bereiten Sie sich vor

Für eine ausreichende Versorgung hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe einen Notfall-Flyer erstellt, das die wichtigsten Lebensmittel und Hygieneartikel für eine zehn-tägige Grundversorgung aufzählt. Wichtig: Achten Sie bei der Vorbereitung auf die Haltbarkeit der Produkte, achten Sie auf Allergien und Diät-Vorschriften.

Für die Versorgung einer Person für zehn Tage wird empfohlen:

20 Liter Wasser

3,5 kg Getreideprodukte, wie Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis

4,0 kg Gemüse, Hülsenfrüchte im Glas oder Dosen

2,5 kg Obst, Nüsse

2,6 kg Milch und Milchprodukte

1,5 kg Fisch, Fleisch, Eier

0,357 kg Fette, Öle

Corona-Hausquarantäne: Wer versorgt mich?

Zum Beispiel beim Einkaufen von Lebensmitteln können Familie, Freunde und Nachbarn Personen in Hausquarantäne unterstützen. Helfer sollen Lebensmittel einfach vor der Tür abstellen, rät ein RKI-Merkblatt - enger Körperkontakt sollte vermieden werden.

In Gangelt im Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) helfen außerdem Ehrenamtler des Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Malteser bei der Versorgung der Menschen. Wichtig zudem: Achten Sie auf Ihre seelische Gesundheit, schließlich können derart isoliert in den eigenen vier Wänden verstärkt Ängste und Sorgen aufkommen, sich tatsächlich angesteckt zu haben oder ausgegrenzt zu werden.

Bleiben Sie daher per Telefon oder Internet in Kontakt zu Freunden und Familienangehörigen. So beugen Sie Einsamkeitsgefühlen, Anspannung oder Schlafstörungen vor. Nutzen Sie unter Umständen auch die Seelsorgetelefone. Hilfreich ist auch Sport - bleiben Sie mit Gymnastikübungen oder auf dem Heimtrainer in Bewegung.

