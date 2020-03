Reisen und Großveranstaltungen möglichst absagen

Alleine im Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen), wo derzeit am meisten Fälle nachgewiesen wurden, stehen momentan rund 1.000 Personen vorsorglich unter Quarantäne.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe die Gesundheitspolitiker aller Bundestagsfraktionen in einer Telefonkonferenz "über die dynamischen Entwicklungen der letzten drei Tage informiert", teilte der CDU-Politiker auf Twitter mit. "Wir stehen am Beginn einer Epidemie, in Deutschland und in Europa. Das erfordert gemeinsames Handeln", heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums.

Am Montag soll der Ausschuss für Gesundheit zu einer Sondersitzung zusammentreten. Für Freitag ist zusätzlich ein Sondertreffen der europäischen Gesundheitsminister in Brüssel geplant.

Der Krisenstab der Bundesregierung gab verschärfte Reisehinweise aus und empfiehlt, Großveranstaltungen zu meiden oder abzusagen.

