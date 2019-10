Servus, Schwiegersohn!, ... TV-Tipps am Freitag

In "Servus, Schwiegersohn!" (Das Erste) wehrt sich ein Vorzeigebayer gegen den neuen Freund seiner Tochter. John Travolta lässt sich in "Face/Off" (RTL II) auf eine gewagte Transplantation ein. Rapper Sido wird in "Eine Braut kommt selten allein" (ONE) zum Oberhaupt einer Roma-Familie.