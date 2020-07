Bono und Usain Bolt danken Müller-Wohlfahrt

"Ich kam zu ihm mit Schmerzen in meinem verlängerten Rücken – und er konnte mir helfen. Seitdem trage ich praktisch einen Stempel 'Made in Germany' auf meinem Hintern", so Bono auf der Vereinswebsite weiter. Und sollte er "eines Tages mal ein Lied über Müller-Wohlfahrt schreiben, wäre der Titel klar: 'Dr. Rock'. Ich glaube nicht, dass ich schon einmal eine solche Kombination aus Instinkt und Intellekt, Gefühl und Empirie erlebt habe."