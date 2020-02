Serientäter in München? Falscher Polizist zockt Seniorinnen im Altenheim ab

Trickbetrug: Serientäter in München?

Derzeit ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Verdächtigen um den Mann handelt, der sich am vergangenen Sonntag in einem Seniorenheim in Neuperlach als falscher Handwerker ausgegeben hatte. Zumindest die Täterbeschreibungen ähneln sich. So ist der Mann in beiden Fällen etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank und soll eine Glatze, bzw. Halbglatze haben. Zudem sprach der Trickbetrüger deutsch ohne Akzent oder Dialekt.