Serienstars im Babyglück Leighton Meester und Adam Brody erwarten ihr zweites Kind

Während Adam Brody die kleine Tochter in einem Kinderwagen vor sich her schiebt, begleitet ihn seine schwangere Ehefrau in einer schwarzen Latzhose und grauem T-Shirt gekleidet bei dem Spaziergang durch einen Park. Die Hände stemmt Meester mehrmals in die Hüften, der Ausflug mit Babybauch scheint durchaus beschwerlich zu sein. Die beiden Schauspieler sind seit 2014 verheiratet. Im August 2015 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt.