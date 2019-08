Serienstar starb im März "Beverly Hills": Hommage an Luke Perry wird "ergreifend"

Der im März überraschend verstorbene Schauspieler Luke Perry (1966-2019) war als Dylan McKay einer der Stars in der Originalserie "Beverly Hills, 90210" (1990-2000). Im Reboot, das am Mittwoch (7. August) beim US-Sender Fox ausgestrahlt wird, wird es eine Hommage an ihn geben. Wenige Details dazu haben die Entwickler der Fortsetzung, Mike Chessler und Chris Alberghini, dem Branchenmagazin "Variety" verraten.