Serienstar starb Ende 2019 Abschied von Jan Fedder: Sein letzter Auftritt im "Großstadtrevier"

Darum geht es in "Schlüsselmomente"

Nele Jansen (Emilia Nöth), die in schwierigen Verhältnissen aufwuchs, wähnt sich mit ihrer Ausbildung bei Schlüsselmacher Hans Adler auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Diese Hoffnung wird jäh zerstört, als Adler unerwartet stirbt und die Nachfolge seines Ladens ungeklärt bleibt. Mehrere Einbrüche in dem Geschäft rufen Harry Möller (Maria Ketikidou) und Piet Wellbrook (Peter Fieseler) auf den Plan. Sie geraten nicht nur in kriminelle, sondern auch familiäre Verwicklungen.