Serienstar als traumatisierte Polizistin "Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe": Wer spielt Nasrin?

Soma Pysall als traumatisierte Täterin

Die gebürtige Berlinerin Soma Pysall startete ihre Schauspielkarriere mit einer Hauptrolle in der NDR-Serie "In Your Dreams". Von 2012 bis 2014 verkörperte sie die Rolle der Lili von Hasenburg. Neben ihrem Studium der Film- und Theaterwissenschaften ergatterte sie dann eine Rolle in der Serie "Beat" (2018). Weitere Hauptrollen übernahm sie in der Serie "Wir sind jetzt" (2019) und dem ARTE-Kurzfilm "Was bleibt" (2012). Doch damit noch nicht genug: Im Herbst 2021 wird sie in Michael "Bully" Herbigs "Hui Buh und das Hexenschloss" in den deutschen Kinos zu sehen sein.