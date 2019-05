Serien-Rolle war "ein Geschenk" Warum Gwendoline Christie nach "Game of Thrones" glücklicher ist

Gwendoline Christie (40) verkörpert in "Game of Thrones" die starke und tapfere Kriegerin Brienne von Tarth. Dass sie sich in der HBO-Serie von solch einer selbstbewussten Seite zeigt, ist nicht selbstverständlich. Wie die Schauspielerin im Interview mit der US-Seite "Variety" erzählt, musste sie erst in die Rolle hineinwachsen.