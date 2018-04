Serien-Reboot auf Netflix "Lost in Space": 60er-Jahre-Serie ist in der Gegenwart angekommen

So langsam sollte die Robinson-Familie über ein Navi nachdenken. Erstmalls irrte sie ab Mitte der 1960er Jahre in "Lost in Space" (Deutscher Titel: "Verschollen zwischen fremden Welten") orientierungslos durchs All. Und auch in der Gegenwart hat sich an der misslichen Lage nichts verändert: Bei Netflix startet ab dem 13. April die Neuauflage der kultigen Sci-Fi-Serie, die auf der Comicheft-Reihe "Space Family Robinson" aus dem Jahr 1962 basiert. Natürlich nicht ohne die alte Zukunftsvision in neues Weltraumgewand zu hüllen.