Serien-Produzent gibt Auskunft Luke Perry wird noch in weiteren "Riverdale"-Folgen zu sehen sein

Sein Geist lebt weiter

Für Fans der CW-Serie gibt es vor dem endgültigen Abschied von Fred Andrews noch ein kleines Trostpflaster. Nicht nur der "weise und aufgeweckte" Geist des Schauspielers werde am Set weiterleben, auch seine Serienrolle soll noch mehrere Male in Erscheinung treten. "Es gibt immer noch ein paar Episoden, in denen Luke vorkommt", bestätigte Aguirre-Sacasa. "Wir freuen uns diese teilen zu können."