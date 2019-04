Serie wird eingestellt Seth Rogen verkündet das Ende von "Preacher"

Darum geht's

Die irrwitzige Story der Serie dreht sich um den katholischen Priester Jesse Custer (Cooper). Er wird von einem Wesen namens Genesis besessen, das ihm übernatürliche Kräfte verleiht. Im Laufe der ersten Staffel stellt sich dann heraus, dass Gott nicht mehr im Himmel ist, also macht sich Jesse auf die Suche nach ihm. Dabei bekommt er es mit allerlei Bösewichten und schrägen Gestalten zu tun. Allerdings ist der "Preacher" auch kein Kind von Traurigkeit, denn neben Kettenrauchen und schwerem Alkoholismus bringt er in seiner Glaubenskrise auch Menschen um. Begleitet wird er auf seinem Roadtrip durch die Südstaaten von seiner Ex, Tulip O'Hare (Ruth Negga, 37, "12 Years a Slave"), sowie dem 119 Jahre alten irischen Vampir Cassidy (Joseph Gilgun, 35, "The Last Witch Hunter").