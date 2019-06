Serie um dunkle Geheimnisse Nach Schock-Finale: Zweite Staffel "Dead to Me" von Netflix bestätigt

Da werden sich die Fans freuen: Netflix hat eine zweite Staffel für die Serie "Dead to Me" geordert. Das bestätigte Showrunnerin Liz Feldman (42) laut der US-Seite "TVLine" auf einem Event am Montagabend in Los Angeles. Überraschend kommt die Nachricht allerdings nicht, die Serie mit Christina Applegate (47, "Bad Moms") und Linda Cardellini (43, "Lloronas Fluch") in den Hauptrollen kam bei den Kritikern gut an. Geplant sind nun zehn weitere Folgen.