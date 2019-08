Serie geht 2020 zu Ende Zum Finale: Demi Lovato übernimmt eine Rolle in "Will & Grace"

Weitere Rolle in Netflix-Komödie

Lovato wird nicht nur in der Serie seit längerer Zeit wieder eine Schauspielrolle übernehmen: Vor wenigen Tagen verkündete Will Ferrell (52), dass er Lovato für seine Netflix-Komödie "Eurovision" gewinnen konnte. Sie wird darin die isländische Sängerin Katiana spielen. Zum Cast gehören auch Pierce Brosnan (66), Rachel McAdams (40) und Dan Stevens (36). Zu Lovatos Schauspielerfahrungen zählen Rollen in Disneys "Sonny Munroe" (2009-2011) sowie in den Filmen "Camp Rock" (2008) und "Camp Rock 2: The Final Jam" (2010). In einer Folge der sechsten Staffel von "Grey's Anatomy" übernahm sie einen Gastauftritt.