Serie "From Scratch" Reese Witherspoon und Zoe Saldana arbeiten für Netflix zusammen

"From Scratch" ist eine autobiografische Romanze, die von einer US-amerikanischen Frau handelt, die sich in einen sizilianischen Mann verliebt. Sie studiert in Italien und baut sich später mit ihm ein Leben in den USA auf. Unerwartet stirbt er jedoch an einer Krankheit - nun muss sie ihre gemeinsame Tochter alleine großziehen und sich durch die Trauer kämpfen.