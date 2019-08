Serie endet mit Staffel elf "Modern Family": So feiern die Stars den Anfang vom Ende

Geburtstagskuchen für "Manny"

In der neuen Aufnahme sind die Kinder aus "Modern Family" alle erwachsen. Vergara umarmt ihren Leinwand-Sohn Rico Rodriguez (21), der am Mittwoch Geburtstag feierte. Der "Manny"-Darsteller durfte sich auch über ein kleines Geschenk freuen: "Erster Geburtstagskuchen von Staffel 11", schrieb er in seiner Instagram-Story und bedankte sich bei seinen Kollegen.