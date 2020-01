Sensibler Stoff Modische Mimose: So wäscht man Seide am besten

Dafür die Seide drei bis fünf Minuten in lauwarmem Wasser einweichen. Handelt es sich um dunkle oder bedruckte Seide, nur kurz in kaltem Wasser waschen und nicht einweichen. Außerdem sollten keine normalen Waschmittel verwendet werden, da diese Bleiche enthalten. Die entfernt nicht nur Flecken, sondern greift auch die Proteinfasern der Seide an. Die Folge: Der Stoff wird matt, brüchig und rau. Am besten eine milde Seife oder ein spezielles Seidenshampoo verwenden. Echte No-Gos sind Wollwaschmittel und Haarshampoos, da sie rückfettend wirken und die Seide speckig werden lassen.