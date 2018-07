München - Drei Tage nach der Sicherheitspanne mit Millionenschaden am Münchner Flughafen ist eine weitere Sicherheitslücke bekannt geworden - dieses Mal eine digitale. Wie das Fachportal golem.de berichtet, war ein Multifunktionsdrucker des Zolls am öffentlichen Wlan des Flughafens ohne Schutzmaßnahmen über einen Port 443 (also eine https-Verbindung) erreichbar.