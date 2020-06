München - Der Startschuss für das Final10-Turnier am Samstag im Audi Dome soll auch den Beginn einer neuen Zeitrechnung markieren. Darauf hofft zumindest Daniele Baiesi. "Es ist gut, die Jungs wieder auf dem Court zu sehen, endlich wieder über Basketball reden zu können", sagte der Sportdirektor des FC Bayern Basketball vor dem Auftaktspiel gegen Ulm (20.30/Magenta Sport) am Mittwoch auf AZ-Nachfrage. Viel zu lange habe man schließlich in den vergangenen drei Monaten "über Notfälle, Pandemien und all das sprechen müssen. Hoffentlich ist das jetzt ein Neuanfang."