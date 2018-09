Unklar, wie Einsteins Brief ins Archiv kam

Auf welchem Weg der Einstein-Brief an Hirsch im Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde in München landete, konnte noch nicht erforscht werden. "An der Authentizität des Schreibens gibt es allerdings keine Zweifel", sagt Ellen Presser, die Leiterin der IKG-Kulturabteilung – auch wenn es die schriftlichen Geburtstagswünsche des berühmten Wissenschaftlers an seinen Kollegen gleich zweimal gibt.